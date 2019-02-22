Не впечатлил: смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность

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Смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность
Смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность / 9to5Google

Недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S10 получил самый новый 8-ядерный процессор Exynos 9820 Octa. Новинка выполнена по 8-нанометровой технологии и показывает средний результат в бенчмарках.

Сотрудники портала GSMArena испытали девайс в действии во всех известных бенчмарках для мобильных устройств.

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Результаты тестов. В AnTuTu новый Samsung Galaxy S10 набрал чуть больше 340 000 баллов, уступив лишь iPhone Xs Max и Xiaomi Mi 9, набравшим 353 210 и 372 006 баллов соответственно.

AnTuTu

Тест AnTuTu

За новинкой Samsung разместились следующие смартфоны:

  • Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 308 050 баллов;
  • OnePlus 6T – 293994 балла;
  • Huawei Mate 20 Pro – 273913 баллов;
  • Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 264 044 балла;
  • Samsung Galaxy Note 9 – 248823 балла;
  • Samsung Galaxy S9+ – 246 660 баллов.

В многоядерном тесте Geekbench смартфон максимально приблизился к конкурентам от Xiaomi и Apple, получив 10 521 балл. Зато в одноядерном тесте флагман от Samsung разделил первое место с iPhone Xs Max, оставив устройство на Snapdragon 855 позади.

Geekbench
Одноядерний тест Geekbench

В одноядерному тесті Geekbench результати смартфонів такі:

  • iPhone Xs Max –11 432 бали;
  • Xiaomi Mi 9 – 11 181 бал;
  • Samsung Galaxy S10/S10+ – 10 521 бал;
  • Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 10 110 балів;
  • Huawei Mate 20 Pro –9 712 балів;
  • Samsung Galaxy Note 9 – 9 026 балів;
  • OnePlus 6T – 8 977 балів;
  • Samsung Galaxy S9+ – 8 883 бали;
  • Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 8 349 балів.

Geekbench
Одноядерный тест Geekbench

В одноядерном тесте Geekbench результаты смартфонов такие:

  •  
  • iPhone Xs Max – 4777 баллов;
  • Samsung Galaxy S10/S10+ – 4543 балла
  • Samsung Galaxy S9+ – 3771 балл
  • Samsung Galaxy Note 9 – 3642 балла
  • Xiaomi Mi 9 – 3503 балла
  • Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 3390 балла
  • Huawei Mate 20 Pro – 3291 балл
  • OnePlus 6T – 2431 балл
  • Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 2199 баллов.

Ниже представлены результаты других бенчмарков:

 

 

Выводы. Как видно, Samsung Galaxy S10 в версии с процессором Exynos 9820 Octa вышел мощным смартфоном и в большинстве сценариев на равных конкурирует с аппаратами на Snapdragon 855 и последними моделями iPhone на базе Apple A12 Bionic.

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Теги: Техно Новости Техно Samsung Смартфоны Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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