Не впечатлил: смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность

Недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S10 получил самый новый 8-ядерный процессор Exynos 9820 Octa. Новинка выполнена по 8-нанометровой технологии и показывает средний результат в бенчмарках.

Сотрудники портала GSMArena испытали девайс в действии во всех известных бенчмарках для мобильных устройств.

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Результаты тестов. В AnTuTu новый Samsung Galaxy S10 набрал чуть больше 340 000 баллов, уступив лишь iPhone Xs Max и Xiaomi Mi 9, набравшим 353 210 и 372 006 баллов соответственно.

Тест AnTuTu

За новинкой Samsung разместились следующие смартфоны:

Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 308 050 баллов;

OnePlus 6T – 293994 балла;

Huawei Mate 20 Pro – 273913 баллов;

Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 264 044 балла;

Samsung Galaxy Note 9 – 248823 балла;

Samsung Galaxy S9+ – 246 660 баллов.

В многоядерном тесте Geekbench смартфон максимально приблизился к конкурентам от Xiaomi и Apple, получив 10 521 балл. Зато в одноядерном тесте флагман от Samsung разделил первое место с iPhone Xs Max, оставив устройство на Snapdragon 855 позади.



Одноядерний тест Geekbench

В одноядерному тесті Geekbench результати смартфонів такі:

iPhone Xs Max –11 432 бали;

Xiaomi Mi 9 – 11 181 бал;

Samsung Galaxy S10/S10+ – 10 521 бал;

Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 10 110 балів;

Huawei Mate 20 Pro –9 712 балів;

Samsung Galaxy Note 9 – 9 026 балів;

OnePlus 6T – 8 977 балів;

Samsung Galaxy S9+ – 8 883 бали;

Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 8 349 балів.



Одноядерный тест Geekbench

В одноядерном тесте Geekbench результаты смартфонов такие:



iPhone Xs Max – 4777 баллов;

Samsung Galaxy S10/S10+ – 4543 балла

Samsung Galaxy S9+ – 3771 балл

Samsung Galaxy Note 9 – 3642 балла

Xiaomi Mi 9 – 3503 балла

Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 3390 балла

Huawei Mate 20 Pro – 3291 балл

OnePlus 6T – 2431 балл

Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 2199 баллов.

Ниже представлены результаты других бенчмарков:

Выводы. Как видно, Samsung Galaxy S10 в версии с процессором Exynos 9820 Octa вышел мощным смартфоном и в большинстве сценариев на равных конкурирует с аппаратами на Snapdragon 855 и последними моделями iPhone на базе Apple A12 Bionic.

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