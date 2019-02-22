Не впечатлил: смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность
Недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S10 получил самый новый 8-ядерный процессор Exynos 9820 Octa. Новинка выполнена по 8-нанометровой технологии и показывает средний результат в бенчмарках.
Сотрудники портала GSMArena испытали девайс в действии во всех известных бенчмарках для мобильных устройств.
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Результаты тестов. В AnTuTu новый Samsung Galaxy S10 набрал чуть больше 340 000 баллов, уступив лишь iPhone Xs Max и Xiaomi Mi 9, набравшим 353 210 и 372 006 баллов соответственно.
Тест AnTuTu
За новинкой Samsung разместились следующие смартфоны:
- Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 308 050 баллов;
- OnePlus 6T – 293994 балла;
- Huawei Mate 20 Pro – 273913 баллов;
- Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 264 044 балла;
- Samsung Galaxy Note 9 – 248823 балла;
- Samsung Galaxy S9+ – 246 660 баллов.
В многоядерном тесте Geekbench смартфон максимально приблизился к конкурентам от Xiaomi и Apple, получив 10 521 балл. Зато в одноядерном тесте флагман от Samsung разделил первое место с iPhone Xs Max, оставив устройство на Snapdragon 855 позади.
Одноядерний тест Geekbench
В одноядерному тесті Geekbench результати смартфонів такі:
- iPhone Xs Max –11 432 бали;
- Xiaomi Mi 9 – 11 181 бал;
- Samsung Galaxy S10/S10+ – 10 521 бал;
- Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 10 110 балів;
- Huawei Mate 20 Pro –9 712 балів;
- Samsung Galaxy Note 9 – 9 026 балів;
- OnePlus 6T – 8 977 балів;
- Samsung Galaxy S9+ – 8 883 бали;
- Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 8 349 балів.
Одноядерный тест Geekbench
В одноядерном тесте Geekbench результаты смартфонов такие:
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- iPhone Xs Max – 4777 баллов;
- Samsung Galaxy S10/S10+ – 4543 балла
- Samsung Galaxy S9+ – 3771 балл
- Samsung Galaxy Note 9 – 3642 балла
- Xiaomi Mi 9 – 3503 балла
- Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 3390 балла
- Huawei Mate 20 Pro – 3291 балл
- OnePlus 6T – 2431 балл
- Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 2199 баллов.
Ниже представлены результаты других бенчмарков:
Выводы. Как видно, Samsung Galaxy S10 в версии с процессором Exynos 9820 Octa вышел мощным смартфоном и в большинстве сценариев на равных конкурирует с аппаратами на Snapdragon 855 и последними моделями iPhone на базе Apple A12 Bionic.
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