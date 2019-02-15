Искусственный интеллект проиграл человеку в споре

Нейросеть Project Debater, которую разработала компания IBM, проиграла в дебатах с человеком. Искусственный интеллект уступил чемпиону мира по дебатам Харишу Натараджану.

Как пишет Bloomberg, обе стороны провели 25-минутный обмен репликам. ИИ и человек говорили о субсидиях дошкольного образования. Нейросеть озвучивала свои мысли женским голосом и даже шутила.

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Но зрители отдали победу Харишу.

Это уже не первое соревнование машины и человека, организованное IBM. В 1996 году ИИ победила шахматного гроссмейстера. В 2011 году суперкомпьютер Watson победил в конкурсе Jeopardy! (Американская телевикторина). Однако, дискуссия требует творчества и эмоций.

Поэтому, важным преимуществом человека остается способность произносить речь с эмоциями, интонацией и другими голосовыми приемами.

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