Не все так плохо: Meizu готовит анонс нового смартфона

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Meizu готовит новый смартфон
Meizu готовит новый смартфон / gsmarena.com

В последнее время название китайского производителя смартфонов Meizu звучит лишь со слухами о банкротстве. Но, похоже, у бренда дела не такие плохие, как казалось ранее. Сейчас компания готовит выпуск новинки.

В частности, в компании официально сообщили о презентации нового смартфона Meizu 16s Pro. Его должны представить 28 августа в Китае.

К теме: История компании Meizu: от успеха к развалу

Что о нем известно. Хотя Meizu не разглашает много подробностей о 16s Pro. При этом будущая новинка засветилась на официальном сайте компании.

Meizu 16s Pro
Так может выглядеть Meizu 16s Pro

В частности, известно, что 16s Pro будет работать на платформе Snapdragon 855+ и получит два варианта оперативной памяти – 8 и 12 ГБ. При этом две версии получат 256 ГБ флеш-хранилища.

Смартфон будет оснащен дисплеем AMOLED с частотой 90 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он будет работать под управлением операционной системы Android с фирменной прошивкой Flyme 8.

Основная камера будет иметь три модуля с 48-мегапиксельным основным датчиком. Емкость аккумулятора составит 4000 мач с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт.

Цена. В интернете даже доступна цена Meizu 16s Pro. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить 525 долларов (13 600 гривен).

Что известно о проблемах Meizu?Бизнес Meizu начал разваливаться после возвращения в компанию основателя Хуана Чжана, который в 2017 году провел масштабную реструктуризацию, разделив компанию на три отдельных бренда (Meizu, Blue Charm и Flyme). Еще одна проблема, что главный доход Meizu – производство смартфонов, а их продажа постоянно падает.

Недавно в СМИ была информация, что в Meizu прошла очередная волна сокращений, затронувшая маркетинговый отдел. В общем, с начала 2019 года штат производителя сократился на треть. В рамках сокращения компания закрыла практически все розничные магазины.

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Теги: Техно Meizu Смартфоны Новости Техно
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