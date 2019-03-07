Не все так радужно: смартфоны Samsung Galaxy S10 проверили на пригодность к ремонту

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Mashable

В руки экспертов ресурса iFixit попала линейка новых смартфонов Samsung Galaxy S10. Специалисты портала полностью разобрали флагманские девайсы и проверили качество их сборки и ремонтопригодность.

Как сообщает 4PDA, несмотря на большое количество клея, который удерживает заднюю крышку, ее демонтаж во всех трех случаях не составил больших проблем, а отсоединение системной платы заняло совсем немного времени.

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Однако на этом легкая часть разборка закончилась – согласно отчету iFixit, порт USB Type-C в каждой модели припаян к материнской плате и его замена станет сложной процедурой. Аккумуляторы смартфонов плотно приклеены к корпусу, что затрудняет возможность их снятия.

Самой большой проблемой эксперты назвали ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей устройства. Он настолько плотно интегрирован в матрицу, что в случае точечного повреждения стекла в районе площади сканера нужно будет заменить весь экран.

Samsung Galaxy S10 полностью разобрали – смотрите видео

В Samsung Galaxy S10e датчик находится в кнопке включения, однако в iFixit отметили, что его расположение также несет риск поломки дисплея, который понадобится демонтировать для доступа к модулю.

По завершении разборки эксперты оценили ремонтопригодность новинок на 3 из 10 баллов – на один балл меньше, чем получил прошлогодний Samsung Galaxy S9.

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Теги: Samsung Galaxy S10 Техно Смартфоны Новости Техно Samsung
Источник: 24 Канал
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