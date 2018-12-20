Не всегда польза: Alexa развязала домашку вместо школьника: видео

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Умная колонка Amazon Echo
Умная колонка Amazon Echo / arstechnica.com

Оказывается, помощь голосовых помощников не всегда полезна. Вот, школьники научились использовать искусственный интеллект, чтобы обманывать с домашним заданием.

Одного из таких школьников застукала его мама, а «мошенничество» сына обнародовала в Instagram.

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Как видим на видео, школьник поставил возле себя умную колонку с голосовым ассистентом Alexa, когда выполнял домашнее задание по математике. Искусственный интеллект помог парню с выполнением заданий.

Диалог на видео:

Школьник:

Alexa, сколько будет пять минус три?

Alexa:

Пять минус три равно два.

Реакция мамы:

Парень!

Что такое Alexa?
Это голосовой помощник, работающий в эко-системе Amazon. Этот ассистент разработан как конкурент для других подобных помощников, таких как Siri от Apple, Google Now и другими. Alexa может прослушивать ваши голосовые команды и реагировать на них своими сообщениями, когда задача выполняется.

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Теги: Техно Amazon Искусственный интеллект
Источник: Техно
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