Неанонсированная мобильная видеокарта NVIDIA GTX 1650 "засветилась" в сети

В течение ближайших месяцев линейка графических ускорителей NVIDIA GeForce GTX на архитектуре Turing пополнится относительно недорогими решениями: GeForce GTX 1660 и GTX 1650. Несмотря на немногословность самой NVIDIA технические характеристики новинок уже давно известны, а теперь появилась информация, что неанонсированная видеокарта стала основой ноутбука.

Как сообщает Overclockers, согласно свежим утечкам, вместе с десктопными видеокартами дебютируют их мобильные аналоги. Например, на днях "засветился" игровой ноутбук ASUS, объединяющий процессор AMD Ryzen 5 3550H и ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, а теперь в базе тестового пакета 3DMark был замечен ноутбук, оборудованный картой NVIDIA GeForce GTX 1650.

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GPU мобильной NVIDIA GeForce GTX 1650 функционирует на частоте около 1,4 ГГц, а подсистема памяти представлена ​​4 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 8 ГГц, что при наличии 128-разрядной шины обеспечит пропускную способность в 128 ГБ/с.

NVIDIA GeForce GTX 1650 станет основой ноутбука ASUS

Отметим, что компанию данной видеокарты в неназванном лэптопе составил 6-ядерный процессор Intel Core i7-9750H из семейства Coffee Lake-H Refresh.

По имеющимся данным, релиз настольной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 состоится 15 марта, а GeForce GTX 1650 выйдет 30 апреля. Когда будут представлены их мобильные варианты, к сожалению, пока неизвестно.

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