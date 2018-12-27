Неанонсированная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 появилась в одном из онлайн-магазинов

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NVIDIA GeForce RTX 2060: цена видеокарты
NVIDIA GeForce RTX 2060: цена видеокарты / Фото из свободных источников

Официальный анонс видеокарты NVIDIA RTX 2060 запланировали только на январь 2019 года, однако некоторые онлайн-магазины уже активно готовятся к релизу видеоадаптеров. Например, вьетнамский магазин H2 Extreme Gaming добавил в список своих товаров графический адаптер ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060.

Об этом сообщает Cowcotland.

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По имеющейся информации, в основе новинки лежит графический чип NVIDIA TU106 с 1920 ядрами CUDA, компанию которому составили 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-разрядной шиной. Кроме того, источник указывает на наличие 120 текстурных блоков, 48 ROP, 240 тензорных и 30 RT-ядер. Номинальная частота GPU составит 1320/1365 МГц в зависимости от модели, и сможет динамически повышаться до 1620/1710 МГц. Видеопамять будет работать на эффективной частоте 14 ГГц.

NVIDIA GeForce RTX 2060
NVIDIA GeForce RTX 2060 появилась в онлайн-магазине до анонса

Учитывая то, что похожая ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 предлагается вьетнамским ритейлером по достаточно высокой цене в 850 долларов (около 22 500 гривен), можно предположить, что рекомендованная стоимость видеокарты GeForce RTX 2060 будет находиться в диапазоне 350 – 400 долларов (около 9 300 – 10 600 гривен). К слову, во вьетнамском магазине на новинку уже можно оформить предварительный заказ и ее стоимость 550 долларов (около). Релиз видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 запланирован на 15 января.

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Теги: Техно Гаджеты Цены NVIDIA Видеокарти
Источник: Техно
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