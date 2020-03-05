Неанонсированный процессор Intel Core i9-10900K прошел новый тест: результаты впечатляют

Вскоре после утечки спецификаций нового поколения десктопных процессоров Intel чип под названием Core i9-10900K засветился в базе данных популярного бенчмарка. Результаты синтетичного тестирования оказались многообещающими: несмотря на меньшее количество ядер и потоков, CPU на равных посоревновался с флагманским AMD Ryzen 9 3900X.

Характеристики процессора

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Согласно инсайдерской публикации, процессор на базе микроархитектуры Comet Lake-S, изготовленный по 14-нм техпроцессу, тестировался в сочетании с материнской платой ASRock Z490M Pro4 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, передает Wccftech.

Модель имеет 10 ядер и 20 потоков, 20 МБ кэш-памяти L3 и тепловой пакет 125 Вт. В режиме Intel Turbo Boost Max 3.0 чип работает на тактовой частоте до 5,1 ГГц.

Результаты тестирования

В дисциплине Physics Score бенчмарка 3DMark Fire Strike флагманский процессор набрал 28 940 баллов по результатам наиболее удачного пролета, лишь слегка уступив AMD Ryzen 9 3900X, результат которого составил 30 415 баллов при использовании 32 ГБ оперативной памяти с частотой 3200 МГц.



Результаты тестов

Стоит отметить, что конфигурация 7-нм "красного" CPU включает 12 физических ядер и 24 потока выполнения – больше, чем у конкурента.

Дата старта продаж и цена

По слухам, розничная цена Intel Core i9-10900K составит около 525 долларов (ориентировочно 13 100 гривен по курсу состоянию на 5 марта 2020 года). Анонс десятого поколения десктопных процессоров Intel и старт продаж материнских плат на базе чипсета Intel Z490 ожидаются в апреле 2020 года.

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