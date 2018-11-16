Неанонсированный смартфон Moto G7 засветился на фото
Смартфон Moto G7 еще не презентовали, но в сеть просачивается все больше информации. На этот раз произошла утечка с изображением новинки.
Об этом пишет gsmarena.com.
Кроме того, на этой неделе Moto G7 побывал на сертификации регулятора FCC. Как свидетельствует свежее фото, новинка получила каплевидный вырез вверху экрана, в котором разместилась фронтальная камера.
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Внизу экрана есть утолщенный вырез с логотипом Motorola. На тыльной панели есть сканер отпечатков пальцев с логотипом компании.
Основная двойная камера с двойной светодиодной вспышкой. На нижнем торце можно заметить порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем и динамик.
Moto G7 получит модуль NFC
Устройство получит процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. Также устройство будет иметь поддержку модуля NFC, для расчетов смартфоном. Смартфон должен работать на базе Android 9 Pie.
Аккумулятор будет иметь емкость 3000 мач.
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