Неанонсированный смартфон Redmi K20 Pro протестировали на производительность: результат

В ожидании презентации нового флагмана Redmi K20 в сети опубликовали практически все характеристики смартфона. Однако, глава бренда Лю Вейбин продолжает подогревать интерес пользователей к будущей новинке.

Как сообщает 4PDA, на своей странице в социальной сети Weibo Вейбин опубликовал результаты испытания Redmi K20 Pro в популярном мобильном бенчмарке.

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Результаты теста. По данным источника, смартфон на базе процессора Snapdragon 855 с фирменной системой охлаждения при тестировании в AnTuTu показал результат в 458 754 балла. Согласно базе данных бенчмарка, текущий лидер Android-рейтинга, Xiaomi Mi9, набрал "всего лишь" 371 423 баллы с аналогичным процессором.



Неанонсированный Redmi K20 Pro установил новый рекорд в AnTuTu

Характристики. По имеющейся информации, Redmi K20 Pro получит от 6 до 8 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель объемом до 256 ГБ и 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Предыдущие истоки продемонстрировали фронтальную камеру на выдвижном механизме, а ранее Лю Вейбин подтвердил наличие у новинки модуля NFC и 3,5-миллиметрового аудиоразъема. Кроме того, Redmi K20 Pro получит основную камеру с модулем на 48 Мп и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Промо-ролик смартфона Redmi K20 Pro – смотрите видео

Дата анонса. Презентацию первых флагманских смартфонов бренда Redmi собрались в проветси в ближайшие дни, однако точной даты пока не сообщили официально. В то же время по сети ходят слухи, что долгожданные бюджетные флагманы представлят уже 25 мая.

Как сообщают китайские источники, одновременно будет представлена и базовая версия устройства под названием Redmi K20 с процессором Snapdragon 730.

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