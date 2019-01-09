Неанонсированный смартфон Xiaomi Cepheus "засветился" в сети

Энтузиасты ресурса XDA-Developers утверждают, что компания Xiaomi намерена выпустить смартфон с камерой на 48 мегапикселей. Вероятно, именно этот смартфон появился в базе данных бенчмарка Geekbench под кодовым названием Cepheus.

Об этом сообщает 4PDA.

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Судя по информации, которую опубликовали на страницах бенчмарка, устройство оснащено флагманским мобильным процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. По неподтвержденным данным, новинку оснастят двойной камерой с разрешением основного сенсора 48 Мп, подекранным сканером отпечатков пальцев и поддержкой функции Always on Display.



Характеристики Xiaomi Cepheus

В одноядерном испытании гаджет набрал 3475 баллов, в многоядерном – 10 872 балла. К слову сейчас Xiaomi работает над двумя новыми флагманскими смартфонами: Mi 9 и Mi Mix 4. Есть вероятность, что загадочный Cepheus может оказаться одним из этих устройств.

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