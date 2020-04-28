Недорогие смартфоны тоже получат быстрые зарядки

Технологии быстрой зарядки высокой мощности, которые используются во флагманских моделях смартфонов, вскоре станут доступны и для аппаратов среднего ценового сегмента. Новый стандарт Quick Charge3+ от Qualcomm с высокой выходной мощностью позволит владельцам более доступных гаджетов значительно сократить время зарядки своих устройств.

Первыми процессорами компании, которые получат поддержку новой технологии, станут Snapdragon 765 и 765G, а первым коммерческим устройством – Xiaomi Mi10 Lite Zoom. Примечательно, что смартфон будет одновременно совместим с QC 3+ и QC 4+, сообщает Android Authority.

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Особенности нового стандарта быстрых зарядок

По заявлению Qualcomm, Quick Charge 3+ позволяет зарядить смартфон с 0% до 50% примерно за 15 минут, что на 35% быстрее, чем у предыдущих поколений. Хотя максимальная выходная мощность стандарта составляет внушительные 60 Вт, заявленная температура аккумулятора во время зарядки на 9 градусов ниже, чем при использовании ранних технологий производителя.

Преимущества стандарта быстрой зарядки для недорогих смартфонов

Ключевым отличием от Quick Charge 4+ станет возможность быстрой зарядки с помощью доступного порта USB Type-A. Согласно спецификации, технология будет совместима и с решениями на базе USB Type-C, а также с любыми блоками питания, поддерживающих рост напряжения с шагом 20 мВ.

Кроме того, компания заявила, что поддержку Quick Charge 3+ получат и мобильные платформы линейки Snapdragon, которые будут представлены в 2020 году.

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