25 октября компания Meizu официально представила свой новый смартфон M8 Note. Правда полноценной презентации не проводили – состоялась только прямая трансляция в интернете.

Об этом сообщает tehnot.com.

Характеристики Meizu M8 Note

Смартфон получил процессор Snapdragon 632 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Дисплей имеет 6 дюймов и занимает 86% передней панели. Его разрешение – 2160х1080 точек, а соотношение сторон – 18:9.

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У основной камеры два модуля: один с разрешением 12 Мп, второй – 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.



Meizu M8 Note стоит менее 200 долларов

Устройство из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo.

Аппарат обладает батареей, емкостью 3600 мАч.

Цена Meizu M8 Note

Смартфон появится в продаже уже 1 ноября. Новинку можно будет приобрести в черном, синем, фиолетовом и красном цветах корпуса. Его рекомендованная цена – 1298 юаней (это примерно 187 долларов или 5 200 гривен).



Устройство доступно в 4 цветах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu M8 Note Дисплей Диагональ: 6 дюймов

Разрешение: 2160х1080 пикселей

Диагональ: 6 дюймов Разрешение: 2160х1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Память

Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Акумулятор 3 600 мАг

3 600 мАг Операционная система Android 8.1.0 Oreo

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