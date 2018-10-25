Недорогой смартфон Meizu M8 Note официально презентовали: характеристика и цена
25 октября компания Meizu официально представила свой новый смартфон M8 Note. Правда полноценной презентации не проводили – состоялась только прямая трансляция в интернете.
Об этом сообщает tehnot.com.
Характеристики Meizu M8 Note
Смартфон получил процессор Snapdragon 632 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Дисплей имеет 6 дюймов и занимает 86% передней панели. Его разрешение – 2160х1080 точек, а соотношение сторон – 18:9.
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У основной камеры два модуля: один с разрешением 12 Мп, второй – 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.
Meizu M8 Note стоит менее 200 долларов
Устройство из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo.
Аппарат обладает батареей, емкостью 3600 мАч.
Цена Meizu M8 Note
Смартфон появится в продаже уже 1 ноября. Новинку можно будет приобрести в черном, синем, фиолетовом и красном цветах корпуса. Его рекомендованная цена – 1298 юаней (это примерно 187 долларов или 5 200 гривен).
Устройство доступно в 4 цветах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu M8 Note
- ДисплейДиагональ: 6 дюймов
Разрешение: 2160х1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 632
- Память
Оперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 5 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Акумулятор3 600 мАг
- Операционная система Android 8.1.0 Oreo
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