Недорогой смартфон Meizu M8 Note официально презентовали: характеристика и цена

192 Читати новину українською
Meizu M8 Note: характеристика и цена
Meizu M8 Note: характеристика и цена / tehnot.com

25 октября компания Meizu официально представила свой новый смартфон M8 Note. Правда полноценной презентации не проводили – состоялась только прямая трансляция в интернете.

Об этом сообщает tehnot.com.

Характеристики Meizu M8 Note

Смартфон получил процессор Snapdragon 632 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Дисплей имеет 6 дюймов и занимает 86% передней панели. Его разрешение – 2160х1080 точек, а соотношение сторон – 18:9.

Читайте также: Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена

У основной камеры два модуля: один с разрешением 12 Мп, второй – 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Meizu M8 Note
Meizu M8 Note стоит менее 200 долларов

Устройство из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo.

Аппарат обладает батареей, емкостью 3600 мАч.

Цена Meizu M8 Note

Смартфон появится в продаже уже 1 ноября. Новинку можно будет приобрести в черном, синем, фиолетовом и красном цветах корпуса. Его рекомендованная цена – 1298 юаней (это примерно 187 долларов или 5 200 гривен).

Meizu M8 Note
Устройство доступно в 4 цветах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu M8 Note

  • ДисплейДиагональ: 6 дюймов
    Разрешение: 2160х1080  пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 632
  • Память
    Оперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Акумулятор3 600 мАг
  • Операционная система Android 8.1.0 Oreo

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Обзоры Meizu Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
сегодня 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
685
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
сегодня 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
134
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
24 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
155
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
1853
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
380
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 544
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук