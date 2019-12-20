Недорогой флагман Realme X50 5G получил рекордно быструю зарядку

Компания Realme опубликовала новый тизер своего следующего флагманского смартфона Realme X50. Гаджет должен быть представлен в начале января следующего года.

Тизер подтверждает, что Realme X50 будет поддерживать технологию быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволит зарядить устройство от 0 до 70% всего за 30 минут.

Не пропустите: Необычные и революционные смартфоны 2019 года

Особенности Realme X50

Ранее производитель подтвердил, что смартфон будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 765G, оснащенной модемом для работы в сетях пятого поколения. Realme X50 5G также получил систему жидкостного охлаждения, которая обеспечивает 100-процентное покрытие основных источников тепла.

Realme X50 5G оснащен экраном AMOLED диагональю 6,44 дюйма. В его конфигурацию войдут аккумулятор емкостью 4500 мАч и квадрокамера с главным сенсором Sony IMX686 и разрешением 60 Мп. Фронтальная камера будет двойной и врезанной в угол экрана.

Анонс смартфона

Презентация Realme X50 5G ожидается, вероятно, уже 5 января.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно