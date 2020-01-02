Недорогой флагман Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию на рынке

Как будет выглядеть смартфон Samsung Galaxy S10 Lite, мы уже знаем. Известные нам также его основные параметры и даже цена, смартфон будет стоить 650 евро. По последним данным он еще и получит лучшую оптическую стабилизацию среди флагманов.

Благодаря этому новый Galaxy S10 Lite привлечет к себе дополнительное внимание. О "беспрецедентной" технологии оптической стабилизации сообщил надежный инсайдер.

Интересно: Характеристики и цена Samsung Galaxy S10 Lite попали в сеть до анонса

Стоит вспомнить, что Samsung сейчас нередко внедряет новые технологии именно в смартфонах среднего ценового сегмента, поэтому информация выглядит вполне правдоподобной. Правда, при таком наборе характеристик Galaxy S10 Lite вполне может опередить по продажам линейку Galaxy S10.

Особенности Samsung Galaxy S10 Lite

Напомним, что по последним данным смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей (FHD+), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,7 ГГц, графикой Adreno 640. Также аппарат получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Что касается автономности, то емкость аккумулятора составит 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Supera Fast Charging 2.0 мощностью 45 Вт.

Новинка получит скоростную зарядку, которая сможет зарядить смартфон от 0% до 100% примерно за 40 минут. Фотовозможности Galaxy S10 также впечатляют: основная камера на 48 Мп сенсор на 12-мегапиксельный широкоугольную оптику (f/2.2) и макрообъектив с разрешением 5 Мп (f/2.4).



Новые рендеры Samsung S10 Lite

Корпус телефона будет выполнен из металла и стекла, а ультразвуковой сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в дисплей. Ожидается, что Samsung Galaxy S10 Lite представят на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января 2020 года.

Цена

Предполагаемая цена устройства составляет 679,99 евро (17 677 гривен). Точная дата анонса смартфона производителем еще не объявлена.

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