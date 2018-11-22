Недорогой смартфон Nokia 3.1 Plus вышел на международный рынок

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Nokia 3.1 Plus
Nokia 3.1 Plus / hindustantimes.com

Смартфон Nokia 3.1 Plus вышел на международный рынок. Ранее эта модель была доступна только индийскому рынку. Его стоимость в Китае составляет 160 долларов.

Об этом сообщает GizmoChina.

Nokia 3.1 Plus оснащен экраном на 6 дюймов и разрешением HD +. Соотношение сторон составляет 18: 9. Работает устройство на 8-ядерном процессоре Helio P22 в паре с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Кстати, встроенную память можно расширить благодаря слоту microSD.

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Интересно, что Nokia 3.1 Plus стал самым дешевым смартфоном компании, у которого двойная основная камера. Датчики в этой модели имеют разрешение 13 и 5 МП. Фронтальная камера – на 8 мегапикселей.

За автономность отвечает аккумулятор, емкостью 3500 мач. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Nokia 3.1 Plus
В восточной Европе смартфон будет стоить 190 долларов

На китайском рынке Nokia 3,1 Plus можна купить за 1 099 юаней, это 160 долларов или 4 400 гривен. При этом, по данным журналистов, в Восточной Европе цена такого смартфона составит 190 долларов или 5 300 гривен.

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Теги: Техно Nokia Смартфоны
Источник: Техно
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