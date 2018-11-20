Неидеальный планшет: новый iPad Pro разломали пополам

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Новый iPad Pro не прошел испытание на прочность
Новый iPad Pro не прошел испытание на прочность / Фото из открытых источников

Известный техноблогер и автор канала JerryRigEverything Зак Нильсон в этот раз проверил на прочность новинку от компании Apple – iPad Pro. Устройство оказалось не слишком устойчивым к повреждениям, возможно, из-за своей толщины.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале JerryRigEverything.

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Когда Нильсон царапал и поджигал iPad Pro, планшет показал себя неплохо, на обычном уровне. Однако тест на изгиб планшет не прошел. Устройство очень легко не только погнуть, но и сломать. От не самого большого усилия со стороны Нильсона планшет сломался пополам. Без особых усилий блогер смог сломать и новый стилус Apple Pencil 2.

Испытания iPad Pro на прочность – смотрите видео

 

Отметим, представленный в октябре iPad Pro отличается не только высокой производительностью, но и новым дизайном. Он получил тонкие рамки, и толщина его совсем небольшая. Видимо, стремление к рекордной тонкости и сыграло плохую шутку с Apple, планшет оказался очень хрупким.

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Теги: Техно Гаджеты iPad Apple
Источник: Техно
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