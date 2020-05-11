Нейросеть "реанимировала" самое старое из существующих видео

Не так давно блогер Денис Ширяев значительно улучшил качество знаменитого фильма 1896 года "Прибытие поезда" братьев Люмьер. На этот раз ему удалось улучшить самое старое видео, которое дошло до нас – "Сцена в саду Раундхей" 1888 года. Нейросеть не только подняла разрешение до 4К, но и добавила картинке цветов.

"Сцена в саду Раундхей" снята в Англии в 1888 году Луи Ле Принцем на камеру с одним объективом, которую он сам и изобрел. В ролике можно заметить мистера и миссис Уитли (свекровь Ле Принса), его сына Адольфа и миссис Харриет Хартли.

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Сложности обработки

Одной из главных проблем, с которой столкнулся блогер, стало то, что оригинальная запись имеет битрейт 12 кадров в секунду. К тому же до наших дней дошло лишь 20 кадров, представленных источником в виде одного изображения. Ширяев скачал только картинку с сайта Музея науки Великобритании.



Видео удалось восстановить только из одного этого изображения

Сначала блогер нарезал картинку на 20 отдельных кадров и отцентровал каждое изображение. После этого с помощью стабилизации и нейросети попытался добиться максимально возможного качества.

ИИ также добавил больше деталей лицам главных героев. После этого вручную было произведено устранение мерцания благодаря регулировке яркости, а также исправлены некоторые повреждения кадров. На этот раз сил одной нейросети не хватило, поэтому блогеру пришлось привлечь несколько подобных систем.

Видео демонстрирует процесс обработки и ее результат:

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