Нейросеть научили дополнять фото и видео

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Нейросеть научили дополнять фото и видео
Нейросеть научили дополнять фото и видео / Фото из свободных источников

Искусственный интеллект уже давно научился корректировать фото. Однако разработчики Google решили создать нейросеть, которую научили реалистично дорисовать картинку за кадром на статических фото и вертикальных видео.

Как сообщает 4PDA, новый алгоритм, созданный командой Google Research, представляет собой генеративно-соревновательную нейросеть.

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Обучение нейросети. Во время ее обучения использовались сразу два выходных изображения: оригинальный снимок, часть которого (от 25 до 75%) была залита одним цветом, и маска заливки. Такой подход позволил искусственному интеллекту сконцентрироваться на области, дорисованной генератором, и повысить качество распознавания.


Фото, дополненное нейросетью

В качестве исходного материала для обучения использовали датасет Places365-Challenge, включая более двух миллионов фотографий.

Результат. В результате алгоритм научился воспроизводить даже отсутствующие на оригинальном снимке детали, не имея исходных данных изображения за кадром. Аналогичную технологию разработчики применили и к видеороликам.

Видео, дополненное ИИ Google – смотрите ролик

Несмотря на явные артефакты по краям изображения, при постановке видео на паузу воспроизведенные ИИ части кадра практически не отличаются от оригинальной картинки.

Где можно использовать разработку? В перспективе технологию можно использовать для коррекции старых видеозаписей или коррекции вертикальных видеороликов. В отличие от профессиональных приложений, такой метод не потребует от пользователя совершенного знания тонкостей монтажа.

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Теги: Новости Техно Искусственный интеллект Техно Google Разработки
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