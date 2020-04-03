Нейросеть научили практически безошибочно превращать мысли человека в текст

Ученые из Калифорнийского университета разработали систему искусственного интеллекта, которая способна переводить мысли человека в текст. Нейросеть анализирует мозговые процессы и практически безошибочно выдает текст, который близок к оригиналу.

Что известно об исследовании

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Алгоритм учили с помощью нейронных сигналов в мозге четырех женщин с электродами, имплантированными в их мозг. Отмечается, что электроды им имплантировали ранее для мониторинга эпилептических припадков, передает издание Independent.

Женщины должны были громко прочитать несколько предложений, состоящих в общей сумме из 250 слов, а затем повторить их. Ученые составили два набора данных, считывая мозговые сигналы испытуемых. Один набор использовался для обучения, а второй – для проверки.

Ошибки ИИ

Затем они передали данные нейросети, чтобы распознать закономерности, которые могут быть связаны с отдельными словами. В среднем частота ошибок в словах в повторном наборе составила 3%.



Нейросеть научилась с высокой точностью воспроизводить мысли человека

Когда нейросети пришлось распознавать отдельные слова из текста, количество ошибок возросло до 38%. Опираясь на эти данные, ученые пришли к выводу, что нейросеть не только связывает сигналы мозга со словами, но и сравнивает порядок слов.

Выводы специалистов

Как утверждают авторы исследования, спустя десятилетия после того, как речь впервые была расшифрована из сигналов мозга, точность и скорость воспроизведения нейросетью остается намного ниже, чем в естественной речи.

Ученые также отметили, что алгоритм сейчас способен разработать небольшое количество предложений, так как при увеличении словарного запаса с каждым новым словом будет расти количество возможных предложений. Такие действия будут только снижать точность распознавания речи.

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