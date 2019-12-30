Нейросеть научили точно отслеживать "мертвые" спутники

Орбита Земли – далеко не самое опасное место в галактике, однако с развитием технологий на ней все увеличивается количество космического мусора, который представляет серьезную опасность для существующих космических аппаратов. Чтобы избежать космических ДТП, китайские ученые разработали новую методику, которая способна обнаружить даже мельчайшие обломки "мертвых" спутников.

Что известно о разработке

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Исследователи Китайской академии геодезии и картографии в Пекине и Ляонинского технического университета разработали систему идентификации космического мусора с помощью лазерных телескопов. Она способна отслеживать объекты с площадью поперечного сечения 1 квадратный метр на расстоянии до 1500 километров, сообщает 4PDA.

Как это работает

Технология определяет расстояние до сканированных предметов с помощью отраженных лазерных лучей. По умолчанию такой сигнал имеет очень низкую мощность, снижает точность считывания координат.

Значительно повысить эффективность "радара" ученым удалось с помощью нейросети, которая распознает даже слабый отраженный сигнал от мелких предметов на орбите. Исследователи также оптимизировали пороги чувствительности метода, что позволило отделять отраженный сигнал от различных препятствий.

Польза от изобретения

Получение точной орбиты космического мусора может обеспечить значительное увеличение точности "космической навигации" и поможет избежать столкновений спутников с неуправляемыми объектами.

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В перспективе лазерная система сканирования орбиты поможет создать точную карту мусора, позволяя вовремя корректировать маршрут действующих спутников, чтобы избежать "космических ДТП".

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