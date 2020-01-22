Нейросеть научили "видеть" сквозь стены

Современные системы искусственного интеллекта способны не только обрабатывать фото и общаться с владельцами о погоде – они готовы выполнять задачи, которые еще несколько лет назад казались фантастикой. Ученые из США научили нейросеть получать качественные снимки объекта, даже если тот находится за пределами прямой видимости.

Что известно о разработке

К теме: Искусственный интеллект нужно контролировать, – глава Google

Команда ученых из Принстонского, Стэнфордского и других университетов США разработала систему компьютерного зрения, способную "заглядывать" за угол, сообщает CNET.

Как работает нейросеть

Для этого искусственный интеллект использует лазер, луч которого отражается от видимой поверхности и попадает на объект, скрытый за препятствием. После этого он отражается обратно на стену, создавая интерференционный узор, в котором "закодировано" изображение объекта, за которым наблюдают.



Принцип работы нейросети

Алгоритмы глубокого обучения использовались для сложных вычислений. В ходе экспериментов разработчикам технологии удалось "прочитать" номера и буквы, которые находятся вне поля зрения наблюдателей, а также получить их качественные изображения в режиме реального времени.

Перспективы использования

По словам профессора Кристофера Метцлера, возглавляющего исследование, технология позволяет прочитать номерной знак автомобиля или текст на бейдже человека, находящегося за углом.

В перспективе новая разработка может получить широкое применение в различных отраслях – от медицины до робототехники.

Читайте также: Евросоюз хочет запретить распознавание лица в общественных местах

Противники технологии

Скептики проекта уже отмечают, что с развитием подобных систем для сохранения конфиденциальности понадобятся "контртехнологіі": для создания помещений, полностью защищенных от попадания лазерных лучей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно