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Нейросеть улучшила легандарный фильм 1895 года: видео

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Кадр из фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" (1895 год) / Скриншот

"Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" – один из самых известных фильмов в истории кинематографа. Короткометражку, которую сняли еще в 1895 году, решили несколько модернизировать при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Блогер Денис Ширяев обработал шедевр братьев Люмьер в соответствии со стандартами XXI века, сообщает ArsTechnica.

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Для этого Ширяев использовал приложение Gigapixel AI, который способен повышать качество видео и фотографий с помощью вычислительной мощности нейронных сетей. Технологии машинного обучения позволяют программе "дорисовывать" недостающие детали, что делает изображение более реалистичным.

Нейронная сеть анализирует тысячи фотопар, чтобы определить утраченные детали. Алгоритм учится "вставлять" информацию в новые изображения на основе полученных данных, эффективно добавляя новые детали к изображению,
– отмечают разработчики программы.

Фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" (1895 год) в разрешении 4К – смотрите видео

Опубликованный энтузиастом ролик также вышел намного более плавным по сравнению со своим "предком" – для наглядной оценки качества работы нейросети можно предварительно ознакомиться с оригинальным видеорядом.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Кино Искусственный интеллект
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