Некоторые фишки Samsung Galaxy S10 могут ударить по бюджету пользователя

Блогер Зак Нельсон, более известный под ником JerryRigEverything, разобрал новый флагман Galaxy S10. В результате он обнаружил несколько деталей, которые могут сделать его эксплуатацию довольно ценной.

Сканер. Одна из фишек Galaxy S10, на которую обратили внимание разработчики, это уникальный на рынке сканер отпечатков пальцев. Он встроен в дисплей и является ультразвуковым, то есть выполняет объемное считывание отпечатков пальцев.

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Однако, как утверждает блогер, сканер смещен на 4 миллиметра влево, хотя в Samsung отметили, что он будет расположен строго по центру экрана. С одной стороны, такой сканер будет удобным для людей, которые держат смартфон в правой руке. Но для левши он будет очень неудобным.

Кстати, сам сканер склеенный с основанием дисплея. Поэтому если пользователь хочет заменить дисплей (например, если он сломался), тогда надо будет заменить весь экран.

Порт USB-C. Как выяснил блогер, инженеры соединили эту деталь и сделали ее защищенной от механических повреждений. Но с другой стороны, если сам порт выйдет из строя, то его замена тоже будет стоить очень дорого. Хотя раньше такая замена обходилась пользователю достаточно дешево.

Блогер разобрал Galaxy S10: видео

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