Некоторые игровые релизы могут выйти значительно позже из-за коронавируса

Похоже, время карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса Covid-19 только положительно повлияет на игровую индустрию. Однако, некоторые прогнозы журналистов указывают на то, что ряд важных релизов года могут отложить на неопределенный срок.

Какие игры оказались в зоне риска и почему

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Самый авторитетный инсайдер индустрии Джейсон Шрайер заявил, что значимые игры, релизы которых запланированы на март и апрель, наверняка выйдут в срок, но другие, в том числе The Last of Us Part II, уже в зоне риска.

Not the most important thing in the world right now, but it won't be too much longer before the Covid-19 video game delays start. Games that are planned for this month and maybe April should be fine, but after that all bets are off — Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2020

В первую очередь это связано с переходом на удаленную работу сторонних организаций – студиям будет сложнее получить нужные сертификаты и возрастные рейтинги, а также договориться о производстве физических копий тайтлов и их доставке ритейлерам.

Релиз игровых приставок

На вопрос о возможных задержках в производстве PlayStation 5 и Xbox Series X Шрайер ответил неоднозначно. Он считает, что все будет зависеть от экономической ситуации в мире до конца года.

Успех игр из-за пандемии

Единственное, в чем редактор Kotaku полностью уверен, – огромный успех Animal Crossing, которая выходит уже 20 марта и идеально подходит для того, чтобы провести время дома.

Трейлер игры Animal Crossing – смотрите видео

Из-за коронавируса отменяют мероприятия

Заметим, коронавирус Covid-19 уже стал причиной отмены ряда игровых выставок и других мероприятий. В том числе организаторы E3 2020 решили не проводить конференции в этом году – компании постараются перенести их в онлайн. Подробнее об отмененных мероприятиях вы можете узнать из нашего материала.

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Также из-за пандемии множество студий перешло в режим удаленной работы; в их числе даже гиганты вроде Rockstar Games и CD Projekt RED.



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Что важно знать о Covid-19 в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 31 506 человек, а умерло от нее 2 503 больных. На территории Украины уже зафиксировали 14 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 2 из них оказался смертельным.

Covid-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 7 865 человек, в общем заболели 194 873 человек (данные на ночь 17 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 80 840 человек выздоровели от коронавируса.

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