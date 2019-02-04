Некоторые пользователи потеряют возможность сыграть в World Of Tanks: детали

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В World Of Tanks прекратят поддержку ОС Windows XP и Vista
В World Of Tanks прекратят поддержку ОС Windows XP и Vista / Скриншот из игры

Компания Wargaming анонсировала новую волну изменений в игре World Of Tanks. Разработчики начнут оптимизацию центрального процессора, кроме того прекратят поддержку операционных систем Windows XP и Vista, а также API DirectX 9.

С новым патчем в игре появится поддержка многопоточного воспроизведения, которая даст возможность поднять итоговую производительность на величину от 10% до 50% (наибольший прирост ощутят владельцы старших процессоров Intel Core и AMD Ryzen), сообщает Overclockers.

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Кого затронув изменения в World Of Tanks? Кроме того, с апреля в игре будет прекращена поддержка операционных систем Windows XP и Vista, а также API DirectX 9.

Данное нововведение означает несовместимость World Of Tanks с целым рядом старых видеокарт. На сегодняшний день в минимальных требованиях игры указаны адаптеры семейства GeForce 6800. Эти модели, как и видеокарты GeForce 7600 / 7800 / 7900, а также Radeon X1600 / X1800 / X1900, имеют максимальную поддержку Direct3D 9.0 c.

Так что владельцам подобных "динозавров" придется уже сейчас задуматься об обновлении своих персональных компьютеров. Впрочем, эти видеокарты едва способны обеспечить приемлемую частоту кадров при минимальных настройках графики в низком разрешении.

Анонс нового патча в World of Tanks – смотрите видео

Начиная с мая-июня 2019 года, все новые игровые события в World of Tanks будут разрабатываться без учета API DirectX 9 и операционных систем Windows XP и Windows Vista. Разработчики рекомендуют использовать Windows 7 64-bit и более новые операционные.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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