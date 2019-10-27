Немецкий стартап ввел 5-часовой рабочий день: что из этого вышло

В Германии стартап Rheingans Digital Enabler сократил рабочий день своих работников до 5 часов. Они продолжают получать такую же зарплату, при этом пользоваться социальными сетями им запрещено.

Как пишет Wall Street Journal, эффективность работников не изменилась.

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Детали. Эксперимент начался в 2017 году. Рабочий день в этой компании стартует в промежутке 7:55 – 8:15 и заканчивается в 13:00.

За год работы это не повлияло на эффективность работников. При этом люди стали счастливее.

Чтобы сохранить эффективность работы на том же уровне, работникам запретили использовать соцсети. Также сотрудникам рекомендовали тратить меньше времени "за разговорами у кулера".

"Иногда мы сидим в офисе без энергии, листаем ленту Facebook, чтобы перезарядиться, но это не помогает. Идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на первых пяти часах работы, а потом тратить время на себя", – рассказал CEO стартапа Лассе Райнганс .

Интересно, что финансовые показатели компании за год эксперимента только возросли.

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