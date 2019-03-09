Ненадежная защита: Samsung Galaxy S10 принял фото на другом смартфоне за владельца

Новенький флагман Samsung Galaxy S10 проверили на надежность защиты, однако новинка провалила тест. Оказалось, что достаточно показать фронтальной камере Galaxy S10 изображение владельца на экране другого телефона, и блокировка отключится.

Отметим, о таких неоднозначных результатах сообщило издание AndroidWorld.

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Различные издания регулярно проверяют устойчивость функции разблокировки по лицу хозяина многих смартфонов. Их пытались обмануть распечатанными фотографиями, снимками, натянутыми вокруг цилиндра, и даже трехмерными моделями голов.

Наиболее популярные способы аутентификации. Невосприимчивость к различным типам подделок, а соответственно и надежность такого типа биометрической аутентификации, зависит от метода сканирования лица. Наиболее распространенный – простой анализ двухмерного изображения с помощью обычной камеры.

Какая защита эффективнее? Смартфоны Apple и некоторые производители Android-девайсов используют инфракрасную ToF камеру для построения детальной трехмерной карты личности человека. В этом случае надежность идентификации достаточна даже для авторизации в банковских приложениях.

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