Ненадежная защита: Samsung Galaxy S10 принял фото на другом смартфоне за владельца

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Samsung Galaxy S10 принял фото на другом смартфоне за владельца
Samsung Galaxy S10 принял фото на другом смартфоне за владельца / Техно 24

Новенький флагман Samsung Galaxy S10 проверили на надежность защиты, однако новинка провалила тест. Оказалось, что достаточно показать фронтальной камере Galaxy S10 изображение владельца на экране другого телефона, и блокировка отключится.

Отметим, о таких неоднозначных результатах сообщило издание AndroidWorld.

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Различные издания регулярно проверяют устойчивость функции разблокировки по лицу хозяина многих смартфонов. Их пытались обмануть распечатанными фотографиями, снимками, натянутыми вокруг цилиндра, и даже трехмерными моделями голов.

Наиболее популярные способы аутентификации. Невосприимчивость к различным типам подделок, а соответственно и надежность такого типа биометрической аутентификации, зависит от метода сканирования лица. Наиболее распространенный – простой анализ двухмерного изображения с помощью обычной камеры.

Какая защита эффективнее? Смартфоны Apple и некоторые производители Android-девайсов используют инфракрасную ToF камеру для построения детальной трехмерной карты личности человека. В этом случае надежность идентификации достаточна даже для авторизации в банковских приложениях.

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Теги: Samsung Galaxy S10 Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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