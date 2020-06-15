В апреле произошло изменение в тройке лидеров-производителей смартфонов в мире. Неожиданно, лучше всего продавались устройства китайского производителя Huawei. Ранее лидером рынка был Samsung.

Как информирует Gizmochina, данные Counterpoint Research показывают, что в апреле 2020 года Huawei впервые смогла обойти Samsung и стать лидером рынка смартфонов.

К теме Санкции против Huawei: для США это более вредно, чем для китайской компании

Китайский производитель сумел отхватить себе 19% рынка Между тем Samsung в апреле занимал 17%.

Третью строчку продолжает занимать американская компания Apple.

Почему сменился лидер

Эксперты называют несколько причин, которые привели к такой ситуации.

Во-первых, Huawei чувствует все большее давление из-за санкций США, что побуждает компанию предлагать интересные продукты, развивать свой фирменный магазин приложений. Кроме того, конфликт с американскими властями приводит к тому, что производителя все активнее поддерживают на родном рынке.