Неожиданно: 18% опрошенных смотрят порно с рабочих компьютеров

Эксперты провели опрос и определили, сколько пользователей используют для просмотра порно рабочие компьютеры. Интересно, что таких 18% от всех опрошенных.

Как передает издание Business Insider, порнографию эти опрашиваемые пересматривают не в офисе, а дома.

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Детали опроса

Лаборатория Касперского опросила 6 тысяч пользователей со всего мира. Их спрашивали об условиях работы из дома во время пандемии. 68% респондентов сказали, что работают на своих компьютерах. Остальные же работают на ПК, которые предоставила им компания.

Также 51% опрошенных признались, что начали смотреть больше порнографии во время карантина. 33% из них используют для этого свои компьютеры. При этом 18% решаются смотреть порно с компьютеров, которые им предоставила для работы компания.

В чем риск

При этом эксперты по кибербезопасности предупреждают, что просмотр порно на рабочем компьютере может привести к заражению вирусами. И под угрозой окажутся не только персональные данные пользователя, но и важная внутренняя информация самой компании.

Поэтому компаниям советуют установить четкие стандарты для сайтов, приложений и мессенджеров, которые сотрудники могут использовать на рабочих устройствах из дома.

Там также добавили, что удаленная работа создала немало рисков кибератак, а посещение порносайтов повышает этот риск.

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