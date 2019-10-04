Неожиданно: Xiaomi начала выпускать минеральную воду

Не каждый день мы узнаем о новом оригинальном гаджете, который разработала китайская компания Xiaomi. Это разного рода массажеры, девайсы для кухни и ухода за собой, устройства для развития детей и многое другое.

Спектр девайсов компании так широк, что может полностью покрыть потребности среднестатистического пользователя.

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И компания не планирует на этом останавливались. Как сообщает Gizmochina, производитель начал продавать свою фирменную минеральную воду в бутылках.

Чем уникальна? Воду от Xiaomi разливают в китайском городе Мохэ, что на севере Китая.



Так выглядит вода от Xiaomi

Арктическая родниковая вода Xiaomi упакована в бутылки зеленого цвета с гибкой линией. Как отмечают в компании, вода натуральная без искусственного добавления ингредиентов. При этом она богата на кальций, калий и магний, которые являются основными минералами для человеческого организма.

Цена. Упаковка Xiaomi Arctic Spring Natural Mineral Water содержит 24 бутылки по 300 мл в каждой. Цена комплекта – 60 юаней (это более 8 долларов или 210 гривен).

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