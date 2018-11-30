Неожиданность дня: Qualcomm назовет свой будущий топовый процессор не Snapdragon 8150

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Qualcomm еще сам не определился с названием процессора
Qualcomm еще сам не определился с названием процессора / itc.ua

Компания Qualcomm должна представить свой новый топовый процессор до конца этого года. И хоть названия своей новинки в компании не называли, но в сеть просочилось наименование Snapdragon 8150.

Это название уже закрепилось среди пользователей. Даже компании в характеристиках своих будущих флагманов указывают именно наименование процессора Snapdragon 8150.

И как пишет издание pcmag.com, новый чипсет получит другое название. Правда, какое именно название получит новинка – журналисты пока не знают. Более того, в Qualcomm, вроде бы, даже не определились с его официальным наименованием процессора.

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Предположительно, компания привяжет его наименование к встроенному 5G-модему. Возможно они вернутся к первоначальному варианту Snapdragon 855. Это будет логично, после 845 модели.

Как известно, Snapdragon 8150 получит графический ускоритель Adreno 640. Больше характеристик нового процессора читайте по ссылке.

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Теги: Техно Qualcomm Гаджеты
Источник: Техно
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