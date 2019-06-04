Неожиданности на WWDC 2019: AMD представила новые видеокарты семейства Radeon

В рамках конференции WWDC 2019, на которой компания Apple анонсирует свои новинки, компания AMD неожиданно представила две новые видеокарты AMD Radeon Pro Vega II и AMD Radeon Pro Vega II Duo. Новинки получили внушительный объем видеопамяти, высокую графическую производительность и возможность одновременного подключения до восьми 4K-мониторов.

Характеристики AMD Radeon Pro Vega II. Одночиповая AMD Radeon Pro Vega II построена на базе топового варианта 7-нм GPU Vega 20 – под "капотом" разместились 64 вычислительных блока, которые в сумме дают 4096 потоковых процессора, говорится на сайте.

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Видеокарта оснащена 32 ГБ быстрой видеопамяти HBM2 с пропускной способностью 1 ТБ/сек. Графический процессор новинки с базовой частотой видеоядра 1,7 ГГц обеспечивает до 14 Тфлопс производительности в вычислениях одинарной точности с плавающей запятой.

Характеристики AMD Radeon Pro Vega II Duo. Эта видеокарта собрана из двух Vega Pro II – в сумме у видеокарты 128 вычислительных блоков (по 64 на GPU) и 8192 потоковых процессора. Объем памяти тоже удвоился – до 64 ГБ.



Схема строения AMD Radeon Pro Vega II Duo

Производительность двухчиповой модели при вычислениях с одинарной точностью составляет до 28,3 Тфлопс. Обмен данными между двумя видеочипами осуществляется по шине Infinity Fabric Link с пропускной способностью до 84 ГБ/с в каждом направлении, а это впятеро больше, чем у актуального интерфейса PCI-Express 3.0.

Для подключения новинок к материнской плате Mac Pro Apple и AMD разработали новый тип соединительного модуля под названием MPX, который позволяет объединить сразу две AMD Radeon Pro Vega II Duo с общей производительностью до 56 Тфлопс.



Характеристики AMD Radeon Pro Vega II Duo

Питание и система охлаждения. Несмотря на значительное энергопотребление (до 500 Вт в двухчиповой модели), все видеокарты новой линейки обошлись без разъемов дополнительного питания и оснащены пассивной системой охлаждения.

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Интерфейсы. Список интерфейсов Radeon Pro Vega II Duo для подключения к мониторам включает четыре порта Thunderbolt 3 и один HDMI 2.0. Всего к одной видеокарте можно подключить с помощью специальных переходников до восьми 4K-дисплеев, до четырех экранов с разрешением 5K или такое же количество фирменных мониторов Apple Pro Display XDR.

Стоимость. Цена AMD Radeon Pro Vega II и Radeon Pro Vega II Duo будет объявлена позже.

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