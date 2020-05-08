24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Неожиданный лидер: назван самый продаваемый смартфон начала 2020 года

- Читати новину українською
Рейтинг 10-и самых популярных смартфонов начала 2020-го
Рейтинг 10-и самых популярных смартфонов начала 2020-го / Unsplash

Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг моделей смартфонов с самым большим спросом среди пользователей по итогам первого квартала текущего года. Несмотря на пандемию коронавируса и спад производства, возглавил список совсем не бюджетный аппарат – со значительным опережением конкурентов в топ-10 ворвался флагман известного бренда.

Эксперты Canalys провели собственные подсчеты среди популярных смартфонов. Примечательно, что в топ-10 мировых продаж вошли всего три бренда. Наиболее продаваемым смартфоном в первом квартале 2020-го стал iPhone 11. Второе место с большим отрывом от лидера занял Redmi Note 8. На третьей позиции разместился Samsung Galaxy A-51.

К теме Пришло время купить новый iPhone. Выбор очевиден

Список самых популярных смартфонов

Согласно опубликованному отчету, полный рейтинг лидеров продаж первых трех месяцев текущего года выглядит следующим образом:

  • iPhone 11
  • Redmi Note 8
  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A10S
  • Redmi Note 8 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • Samsung Galaxy A20S
  • Samsung Galaxy A01
  • Redmi 8A
  • iPhone 11Pro


iPhone 11 существенно отрывается от других смартфонов

К слову, накануне генеральный директор бренда Лю Вейбин заявил, что глобальные продажи Redmi Note 8 превысили 30 миллионов единиц.


Redmi Note 8

Ожидается, что на смену популярному устройству вскоре придет новая модель. Глава компании сообщил, что уже в этом месяце поклонников фирменных аппаратов ждет какой-то сюрприз, однако не уточнил, о какой именно модели идет речь.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Samsung iPhone 11 Apple iPhone Redmi Новости Техно Смартфоны Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
7 мая , 12:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
"Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
7 мая , 10:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
5 мая , 18:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська