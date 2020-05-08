Неожиданный лидер: назван самый продаваемый смартфон начала 2020 года

Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг моделей смартфонов с самым большим спросом среди пользователей по итогам первого квартала текущего года. Несмотря на пандемию коронавируса и спад производства, возглавил список совсем не бюджетный аппарат – со значительным опережением конкурентов в топ-10 ворвался флагман известного бренда.

Эксперты Canalys провели собственные подсчеты среди популярных смартфонов. Примечательно, что в топ-10 мировых продаж вошли всего три бренда. Наиболее продаваемым смартфоном в первом квартале 2020-го стал iPhone 11. Второе место с большим отрывом от лидера занял Redmi Note 8. На третьей позиции разместился Samsung Galaxy A-51.

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Список самых популярных смартфонов

Согласно опубликованному отчету, полный рейтинг лидеров продаж первых трех месяцев текущего года выглядит следующим образом:

iPhone 11

Redmi Note 8

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10S

Redmi Note 8 Pro

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A01

Redmi 8A

iPhone 11Pro



iPhone 11 существенно отрывается от других смартфонов

К слову, накануне генеральный директор бренда Лю Вейбин заявил, что глобальные продажи Redmi Note 8 превысили 30 миллионов единиц.



Redmi Note 8

Ожидается, что на смену популярному устройству вскоре придет новая модель. Глава компании сообщил, что уже в этом месяце поклонников фирменных аппаратов ждет какой-то сюрприз, однако не уточнил, о какой именно модели идет речь.

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