Непогода в Украине: в Telegram появился полезный канал для водителей

По всей Украине из-за непогоды на трассах застряли более 1200 машин. Каждые несколько часов полиция обнародует обновленную информацию о всех заблокированных автодорогах.

Самая сложная ситуация в центральных и восточных регионах, а именно на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине и Харьковщине.

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Водители, которые стали заложниками непогоды на трассе Киев – Харьков, создали специальный Telegram-канал, где в режиме реального времени сообщают о всех пробках, заснеженных дорогах, какими дорогами лучше добираться.



Telegram-канал для водителей

Непогода в Украине

На фото видно, как машины стоят в метровых сугробах. Канал имеет уже более тысячи участников, они обновляют информацию ежесекундно.

Пробки в Украине

Напомним, 26 декабря вследствие осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях. На некоторых трассах в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях ввели временные ограничения движения транспорта ради ускорения очистки дорог и избежания пробок. А на Полтавщине люди уже больше суток не могут выехать с поля.