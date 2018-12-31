Непредставленный смартфон Nokia 9 показали на видео

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Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView

Дату презентации нового флагманского смартфона Nokia 9 до сих пор не объявили, но в сети появляются все новые утечки и слухи про девайс. Теперь появился официальный рекламный ролик Nokia 9 PureView, который проливает свет на многие характеристики будущей новинки.

Об этом сообщает keddr.com.

В частности, тизер доказывает одну из важнейших особенностей новинки – камера с 5 модулями. Теперь стало известно, что эта камера – совместная работа специалистов бренда Nokia и компании Light, то есть у каждого модуля будет объектив со своим фокусным расстоянием. Таким образом, камера будет отличаться от любой другой в сегменте.

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Также на видео видно, что устройство не получило надоедливый вырез, зато вверху и внизу есть заметные рамки.

Nokia 9 будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845, правда сейчас большинство флагманов оснащают уже новой версией чипа – Snapdragon 855.

Nokia 9 PureView: видео

 

Устройство оснащено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Из коробки он будет работать под управлением операционной системы Android Pie.

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Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: Техно
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