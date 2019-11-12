Непредставленный смартфон OnePlus 8 Pro засветился на живом фото

24 Читати новину українською
OnePlus 8 Pro засветился на живом фото
OnePlus 8 Pro засветился на живом фото / aquibrahman.blogspot.com

В сети появилось фото, на котором можно увидеть еще неанонсированный флагманский смартфон OnePlus 8 Pro. Информацию опубликовал инсайдер под ником Teme.

Причем инсайдер прокомментировал, что на фото не прототип OnePlus 8 Pro. Поэтому речь идет не о прототипе, а именно о рабочем образце.

 Интересно: Эксперты назвали самый красивый китайский смартфон

Это фото подтверждает ранние истоки, которые сообщали, что новинка получит отверстие в экране фронтальной камеры.

Что еще известно? По данным Teme, OnePlus 8 Pro получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G. На выбор у пользователя будет 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Емкость батареи составит 4100 мАч.

Когда увидим? Официальной даты в компании пока не называют. По слухам, OnePlus 8 Pro представят во втором квартале 2020 года.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
сегодня
1099
Теги: Техно Новости Техно OnePlus Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
11 ноября 09:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 5323
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 22:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 571
Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
10 ноября 08:06 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Єва Шварц 519
Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
9 ноября 22:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
1063
10 полезных девайсов с Aliexpress
9 ноября 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
Анастасія Можаровська 3718
Новости
Больше новостей
Залиште відгук