Непредставленный смартфон OnePlus 8 Pro засветился на живом фото

В сети появилось фото, на котором можно увидеть еще неанонсированный флагманский смартфон OnePlus 8 Pro. Информацию опубликовал инсайдер под ником Teme.

Причем инсайдер прокомментировал, что на фото не прототип OnePlus 8 Pro. Поэтому речь идет не о прототипе, а именно о рабочем образце.

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Это фото подтверждает ранние истоки, которые сообщали, что новинка получит отверстие в экране фронтальной камеры.

Что еще известно? По данным Teme, OnePlus 8 Pro получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G. На выбор у пользователя будет 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Емкость батареи составит 4100 мАч.

And this is not Op8 pro prototype. pic.twitter.com/TPIQXIm8CN — Teme (特米) (@RODENT950) November 9, 2019

Когда увидим? Официальной даты в компании пока не называют. По слухам, OnePlus 8 Pro представят во втором квартале 2020 года.

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