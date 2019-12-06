Непревзойденная Red Dead Redemption 2 вышла в Steam

Наконец дождались! После целого месяца ожидания геймеры наконец могут приобрести PC-версию Red Dead Redemption 2 не в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher, а в родном Steam.

Все кто сумел выстоять до сих пор и не купил вестерн, выиграли вдвойне, ведь за месяц разработчики исправили большую часть багов проблемного порта ковбойской экшн-драмы.

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Цены

Купить игру в Steam можно было уже вчера вечером, но возможность загрузить RDR2 геймеры получили только сейчас. Для покупки доступны три издания: базовое за 899 гривен, Special Edition за 1199 гривен и Ultimate Edition за 1499 гривен.

Напомним, что дебютировал Red Dead Redemption 2 на консолях PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.

Трейлер Red Dead Redemption 2 для PC:

Игра получила бешеную популярность и была с восторгом принята как журналистами, так и геймерами. Некоторые даже назвали вестерн одной из лучших игр в истории. К сожалению, запуск PC-версии не был до конца успешным: порт боевика страдал от многочисленных багов. Rockstar Games до сих пор активно работает над их исправлением.