Неприятный сюрприз: издатель блокирует Steam-ключи к игре Metro: Exodus

После новости, что игра Metro: Exodus станет временным эксклюзивом Epic Games Store, ключи к Steam-версии шутера начали "разлетаться, как горячие пирожки". Однако не всем повезло: издатель заблокировал часть кодов, которые по его мнению получены нелегальным путем.

Как сообщает vg247, официальное заявление Deep Silver появилась на странице Metro: Exodus еще несколько дней назад, однако бурное обсуждение до сих пор не утихло.

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Чем мотивировано такое решение? Компания аргументировала свое решение тем, что коды были украдены с фабрики, на которой производилась печать, а затем проданы неофициальным посредникам. Украденные ключи были отключены, а копии Metro, полученные за их счет, удалены из библиотек пользователей.

Реакция геймеров. В комментариях к заявлению геймеры разделились на два лагеря. Одни считают, что покупать товары на неофициальных сайтах и поддерживать мошенников – неправильно, как бы сильно не хотелось получить именно Steam-версию.

Трейлер Metro: Exodus – смотрите видео

Другие уверены, что игроки не должны страдать из-за того, что корпорация не уследила за происходящим на производстве. Кроме того, некоторые сомневаются в честности Deep Silver. По словам пользователей, представители магазинов, где были приобретены ключи, пообещали компенсацию в виде кодов для Epic Games, которые были предоставлены самим издательством специально для этой ситуации.

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Кто продавал легальные ключи? Еще один аргумент против компании – отсутствие прямого обвинения конкретной фабрики и виновника происшествия.

Deep Silver действительно не указала названий площадок, на которых распространялись нелегальные коды, однако отметила, что единственными авторизованными продавцами были Humble Bundle и Razer Game Store.

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