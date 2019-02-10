Несколько моделей iPhone подешевели в Украине: новые цены
В Украине подешевели две популярные модели смартфонов Apple iPhone 7 Plus и iPhone X. Как пояснили ритейлеры, они пошли на такой шаг, чтобы адаптировать под рыночные условия.
Как пишет издание AIN.UA модели подешевели на 3,5-5 тысяч гривен.
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Как подешевели iPhone
- iPhone 7 Plus на 32 ГБ – 16 999 гривен (старая цена 20 499 гривен)
- iPhone X на 64 ГБ – 28 999 гривен (старая цена 33 999 гривен)
Кроме того, некоторые ритейлеры предлагают программу обмена (trade-in). То есть пользователь может принести старую модель и новый смартфон купить уже со скидкой. Акция распространяется даже на прошлогодние флагманы iPhone Xs, Xs Max и Xr.
Экономия с trade-in:
- iPhone Xs на 64 ГБ – 34 999 гривен (стоимость без акции 40 999 гривен);
- iPhone Xs Max на 64 ГБ – 35 999 гривен (вместо 42 999 гривен);
- iPhone Xr на 64 ГБ – 26 999 гривен (вместо 31 999 гривен).
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Источник: 24 Канал
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