Несколько станций lifecell сожгли в Киевской области: стоит ли волноваться пользователям

Недавно в сети появилась информация о том, что на Киевщине сожгли несколько базовых станций, принадлежащих мобильному оператору lifecell. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября.

В пресс-службе lifecell подтвердили Техно 24, что поджог действительно был.

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Там рассказали, что пострадали две базовые станции, принадлежащие мобильному оператору. Этот инцидент в компании назвали актом вандализма.

"Lifecell осуждает акт вандализма, который вызвал повреждение двух базовых станций в Киевской области. Lifecell считает неприемлемым такое отношение к международному бизнесу, который инвестировал в Украину 2 миллиарда долларов и предоставляет услуги 7 миллионам украинцев. Мы ожидаем эффективного и быстрого расследования", – заявили в пресс-службе.

Что ждет пользователей lifecell? Украинцам, пользующимся услугами этого мобильного оператора, волноваться не стоит. В компании отметили, что они не прекращают оказывать услуги связи на Киевщине.

Что известно о lifecell? Это один из крупнейших украинских мобильных операторов. Оператор принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой владеет турецкий оператор Turkcell.



Кстати, lifecell стал первым в Украине оператором, запустившим скоростную связь 4G (LTE). Это произошло 30 марта 2018 года.

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