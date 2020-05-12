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Несмотря на коронавирус IT-индустрия закончит 2020 год со знаком "плюс", – эксперт

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Офис компании EPAM
Офис компании EPAM / dou.ua

Кризис из-за коронавируса затронула разные сферы экономики, в том числе IT. Это заставило компании оптимизировать расходы, в том числе и на сокращении вакансий новых работников.

Как рассказал вице-президент и глава EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк, удаленная работа, фактически, не отразилась на эффективности работы сотрудников, однако уменьшается количество заказов, передает AIN.UA.

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"Сейчас некоторые из наших клиентов, например, из сфер, связанных с туризмом и пассажирскими перевозками, стали более осторожно подходить к планированию IT-проектов. В то же время ряд партнеров из других индустрий, в первую очередь, онлайн-ритейл, здравоохранение, финансовые услуги, демонстрируют достаточно позитивную динамику", – говорит Антонюк.

Оптимизация расходов

Как рассказал глава EPAM, компаний удалось сэкономить на аренде офисных помещений время карантина, большинство офисов сейчас законсервированы – расходы на их содержание сведены к минимуму. Еще одна сфера экономии – командировки.

"Мы не сокращали проектные команды, при этом массовый набор пока приостановлено. Но компания продолжает набор специалистов высокого уровня (Senior)", – отметил Антонюк.

При этом он добавил, что, учитывая нынешнюю ситуацию можно предположить, что во втором полугодии компании смогут вернуться к массовому привлечению новых работников.

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"Мы максимально стараемся сохранить сотрудничество с нашими специалистами на прежних условиях. Уровень дохода за проектную работу, другие компенсации, программы и тренинги – остаются без изменений", – добавил эксперт.

Когда завершится кризис

Что касается прогнозов о завершении кризиса, эксперт по EPAM относится к этому скептически:

Любой долгосрочный прогноз сейчас сродни гаданию на кофейной гуще.

При этом он отметил, что в конце 2020 года не будет привычной для IT-индустрии динамики роста в 20-25%. Но речь идет не о резком падении, а о некотором замедлении. Цифры все равно будут со знаком "+".

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно IT-бизнес Техно
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