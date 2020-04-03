Несмотря на коронавирус Tesla отчиталась о самом успешном квартале в своей истории

Компания Tesla выпустила официальный пресс-релиз, в котором подвела итоги производства и поставок автомобилей за первый квартал текущего года. По обоим показателям он стал лучшим кварталом за все время работы компании.

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Успешные показатели компании

Итак, за первые три месяца текущего года компания произвела 102 672 автомобиля и отгрузила 88 400 электрокаров. Вместе с тем, компания напомнила, что производство кроссовера Model Y стартовало в январе, а товарные автомобили начали отгружать уже в марте. Таким образом Tesla опередила предварительно запланированные графики.

Наконец, шанхайский завод Tesla достиг рекордных уровней производства. Все это в совокупности должно сказаться на финансовых итогах квартала (они будут объявлены позже), на прогнозах аналитиков и, как следствие, стоимости ценных бумаг компании.

Последние могут сильно подскочить в цене, ведь такой позитив Tesla резко контрастирует с тем, что сейчас происходит в индустрии: например, на фоне пандемии коронавирус продажи автомобилей в Италии в марте упали на 85%, во Франции – на 72%, а в Испании – на 69%.

Возвращаясь к отчету Tesla: наибольший вклад в производство и ранее вносит Model 3 – совместно с Model Y, их за квартал произведено 87 282, а отгружено – 76 200. Model S и Model X суммарно произведено 15 390, отгружено – 12 200 электрокаров.

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