Нет политической рекламе: Twitter меняет условия размещения рекламных публикаций

Соцсеть Twitter решила полностью запретить политическую рекламу. С 22 ноября сервис полностью отказывается от публикации рекламных объявлений политического содержания.

Основатель сервиса микроблогов Джек Дорси подчеркнул, что компания считает неправильной ситуацию, когда политически направленные послания могут быть легко услышаны только потому, что за них заплатили.

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Мы приняли решение прекратить политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических сообщений должно быть заслуженное, а не купленное,

– заявил Дорси.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…? — jack (@jack) October 30, 2019

Цель

Он отметил, что к такому решению компании повлияли несколько причин:

значительные риски для политики,

возможность влиять на голоса избирателей,

эффект на жизнь миллионов людей.

Кроме того, соучредитель Twitter отметил необходимость регулирования рекламы и увеличении требований к ее прозрачности.

В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достичь огромных масштабов и без политической рекламы.

Экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон поздравила такое решение компании и призвала Facebook последовать примеру Twitter. В то же время в избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа назвали решение компании отказаться от публикации политической рекламы, "очень плохими новостями".

Обновленные правила размещения рекламы в твиттере компания обнародует до 15 ноября.