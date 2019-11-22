Нет политической рекламе: Twitter меняет условия размещения рекламных публикаций

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Twitter отказывается от политической рекламы / nashvillepublicradio

Соцсеть Twitter решила полностью запретить политическую рекламу. С 22 ноября сервис полностью отказывается от публикации рекламных объявлений политического содержания.

Основатель сервиса микроблогов Джек Дорси подчеркнул, что компания считает неправильной ситуацию, когда политически направленные послания могут быть легко услышаны только потому, что за них заплатили.

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Мы приняли решение прекратить политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических сообщений должно быть заслуженное, а не купленное,
– заявил Дорси.

Цель

Он отметил, что к такому решению компании повлияли несколько причин:

  • значительные риски для политики,
  • возможность влиять на голоса избирателей,
  • эффект на жизнь миллионов людей.

Кроме того, соучредитель Twitter отметил необходимость регулирования рекламы и увеличении требований к ее прозрачности.

В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достичь огромных масштабов и без политической рекламы.

Экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон поздравила такое решение компании и призвала Facebook последовать примеру Twitter. В то же время в избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа назвали решение компании отказаться от публикации политической рекламы, "очень плохими новостями".

Обновленные правила размещения рекламы в твиттере компания обнародует до 15 ноября.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости политики Новости Техно Техно Интернет Реклама Twitter
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