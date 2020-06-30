Как информирует hypebeast.com, сериал будет в стиле аниме и получит название Cyberpunk: Edgerunners.

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Над созданием Cyberpunk: Edgerunners работает студия Trigger. Режиссером стал один из основателей студии, Хироюки Имаиси.

Главный герой постоянно борется за выживание на улицах Найт-Сити. Чтобы чего-то достичь, ему пришлось присоединиться к банде наемников Edgerunners.

Премьера этого сериала запланирована на 2022 год. Надеемся, пандемия не изменит планы и аниме выйдет вовремя.

Cyberpunk: Edgerunners: трейлер

Что известно о Cyberpunk 2077?

Это одна из самых ожидаемых игр. Ее разработала студия CD Project Red, известная также по игре серии "Ведьмак". Впервые игра была анонсирована 30 мая 2012 года.

Игра идет в основном от первого лица. Для этого была разработана новая боевая система, содержащая использование огнестрельного оружия, оружия ближнего боя, силы и даже боевых стимуляторов, которые дают дополнительные бонусы/эффекты, такие как увеличение скорости. Хотя игроки могут перейти в перспективу от третьего лица.