Netflix готовит аниме на основе игры Cyberpunk 2077: что известно
Популярный стриминговый сервис Netflix решил создать еще один сериал на основе игры. На этот раз решил экранизировать научно-фантастическую видеоигру Cyberpunk 2077.
Как информирует hypebeast.com, сериал будет в стиле аниме и получит название Cyberpunk: Edgerunners.
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Детали
Над созданием Cyberpunk: Edgerunners работает студия Trigger. Режиссером стал один из основателей студии, Хироюки Имаиси.
Главный герой постоянно борется за выживание на улицах Найт-Сити. Чтобы чего-то достичь, ему пришлось присоединиться к банде наемников Edgerunners.
Премьера этого сериала запланирована на 2022 год. Надеемся, пандемия не изменит планы и аниме выйдет вовремя.
Cyberpunk: Edgerunners: трейлер
Что известно о Cyberpunk 2077?
Это одна из самых ожидаемых игр. Ее разработала студия CD Project Red, известная также по игре серии "Ведьмак". Впервые игра была анонсирована 30 мая 2012 года.
Игра идет в основном от первого лица. Для этого была разработана новая боевая система, содержащая использование огнестрельного оружия, оружия ближнего боя, силы и даже боевых стимуляторов, которые дают дополнительные бонусы/эффекты, такие как увеличение скорости. Хотя игроки могут перейти в перспективу от третьего лица.