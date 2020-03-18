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Netflix Party – расширение, которое позволяет смотреть фильмы вместе во время карантина

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Плагин Netflix Party для браузера Google Chrome позволяет совместно с друзьями смотреть шоу и фильмы со стримингового сервиса Netflix, находясь при этом в разных местах.

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Как работает расширение

Плагин запускает воспроизведение понравившегося контента на Netflix и при нажатии на Netflix Party создает стрим с общим чатом. Для приглашения друзей присоединиться к просмотру, нужно отправить им ссылку.

Расширение доступно бесплатно в Chrome Web Store. COVID-19 уже значительно повлиял на обычную жизнь людей: отменяются меры и закрываются организации. Зато много курсов и онлайн-услуг стали временно бесплатными.


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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Netflix Интернет
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