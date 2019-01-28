Netflix выпустит сериал по мотивам игры Resident Evil 2

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Netflix выпустит сериал по мотивам игры Resident Evil 2
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Resident Evil 2 / Фото из свободных источников

Судя по всему, успешный дебют игры Resident Evil 2 может стать не единственным подарком для фанатов. В сети начали появляться слухи, что компания Netflix займется экранизацией игры.

Зомби-хоррор давно обжился на больших экранах, однако на успешный цикл, вероятно, положили глаз новые люди. Если информация инсайдеров окажется правдой, то фильм ужасов ждет та же участь, что и "Ведьмака", – сериал от Netflix, гиганта индустрии развлечений, сообщает PCGamesN.

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В прессе появилась информация о том, что Netflix работает над телевизионной адаптацией "Обители зла". По данным Deadline, отвечать за производство будет Constantin Film – кинокомпания, на совести которой фильмы Resident Evil с Милой Йовович.

Журналисты отмечают, что сериал расширит существующую вселенную хоррора, сохранив при этом ее ключевые элементы. Сюжет примерно будет строиться вокруг корпорации Umbrella и нового мирового порядка, вызванного вспышкой Т-вируса.

Кинематографический трейлер игры Resident Evil 2 – смотрите видео

Проект предположительно находится лишь на начальных стадиях, так что подробных сведений о сроках релиза и актерском составе пока нет. Netflix еще не сделала никаких официальных заявлений, так что к информации следует относиться со скепсисом.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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