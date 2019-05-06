Невероятная история: AirPods продолжили работать даже в желудке человека

Сетевые источники сообщили, что житель Тайваня случайно проглотил наушник AirPods. Однако ситуация не привлекла бы никакого внимания, если бы мужчина не сообщил, что аксессуар продолжал работать у него в желудке.

Что случилось? По сообщению Daily Mail, Бен Хсу заснул, прослушивая музыку в беспроводных наушниках Apple AirPods. Когда он проснулся, то долгое время не мог найти один из них.

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Используя функцию отслеживания, он установил, что наушник находится в его комнате и продолжает работать. Более того, молодой человек даже слышал звук, который издавало устройство, но никак не мог понять откуда он выходит.

Через некоторое время он понял, что звук доносится из его живота, то есть наушник продолжил нормально работать, находясь в желудке.

Реакция врачей. Несмотря на то, что Бен не испытывал дискомфорта, он решил обратиться за помощью в местную больницу. Медицинские работники сделали рентгеновский снимок, который подтвердил, что наушник находится в пищеварительной системе.



Рентгеновский снимок, на котором видно AirPods

Более того, врач сообщил, что если инородный предмет не выйдет из организма естественным путем, то для его извлечения потребуется хирургическое вмешательство.

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Медицинский работник, принимавший Бена, рассказал о том, что пластиковая оболочка наушника защитила устройство от негативного влияния. Также отмечается, что открытое взаимодействие желудка с литий-ионной батареей могла привести к тяжелым последствиям для пациента.

Наушник продолжал работать. К счастью для молодого человека, операции удалось избежать. Каково же было его удивление, когда отмыв и просушив наушник, он обнаружил, что тот продолжает работать. Оказалось, что наушник не пострадал и вполне пригоден для дальнейшего использования.

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