Невероятная защита: смартфон Xiaomi Mi 9 испытали на прочность

Известный техноблогер Зак Нильсон испытал на прочность флагманский смартфон Xiaomi Mi 9. По традиции автор YouTube-канала JerryRigEverything подверг аппарат ряду экстремальных воздействий, чтобы проверить его "живучесть" в разных злободневных ситуациях.

Дисплей. Защитное покрытие 6,39-дюймового дисплея Xiaomi Mi 9 смогло успешно противостоять лезвию канцелярского ножа и специнструмента. Повреждения на экране появились только после воздействия алмазного "карандаша", который вряд ли случайно окажется в кармане пользователя.

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Сканер отпечатков пальцев. Оптический сканер отпечатков пальцев никак не отреагировал на множество глубоких царапин в рабочей области и продолжил выполнять свои функции без сбоев.

Камера. Блогер также подтвердил наличие сапфирового покрытия модуля основной камеры, измерив его теплопроводность специальным инструментом, хотя и посетовал на его устойчивость к воздействию острыми предметами. Однако выносливость данного покрытия оказалась близка к закаленному стеклу Gorilla Glass.

Испытания Xiaomi Mi 9 на прочность – смотрите видео

Другие тесты. В завершение обзора Нильсон подверг смартфон двум самым экстремальным тестам. Пятно на матрице после длительного нагревания зажигалкой полностью исчезло в течение нескольких секунд, не оставив никаких следов испытания огнем.

Корпус из стекла и металла успешно выдержал сгибание в обе стороны, сохранив геометрию рамы, а фронтальная и лицевая панели обошлись без трещин и сколов.

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