Невероятные характеристики топового смартфона Redmi появились в сети

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Redmi на Snapdragon 855: характеристики
Redmi на Snapdragon 855: характеристики / Getty Images

Недавно генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбинг рассказал некоторые характеристики флагманского смартфона компании на базе процессора Snapdragon 855. А теперь сетевые источники опубликовали детальное описание будущей новинки.

Дисплей. Как сообщает SlashLeaks, новый смартфон Redmi получит 6,39-дюймовый дисплей. Якобы будет применена панель формата Full HD + с разрешением 2340 × 1080 пикселей.

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Камеры. За селфи-съемку и видеотелефонию будет отвечать фронтальный модуль на 32 Мп. Основная камера получит трахмодульную конфигурацию: речь идет об использовании датчиков на 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп.

Основные характеристики. Восьмиядерный процессор Snapdragon 855 будет функционировать в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля составит 128 ГБ.

Redmi
Характеристики нового флагмана Redmi

Ранее также говорилось, что флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит тыльный дактилоскопический сканер, поддержку NFC и беспроводной подзарядки аккумуляторной батареи и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Дата анонса. Официальная презентация аппарата, по слухам, может состояться уже в текущем квартале.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Xiaomi
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